Corpus domini: Albenga, domenica 11 giugno mons. Borghetti presiede la Messa in cattedrale a cui seguirà la processione

In occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), la festa nella quale i cattolici testimoniano la presenza di Gesù Cristo nel sacramento dell’Eucarestia, domenica 11 giugno, il vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti presiede la concelebrazione con i parroci della città alle ore 18 nella Cattedrale di San Michele ad Albenga. E’ quanto fa sapere la diocesi in un comunicato diffuso oggi. Dopo la santa Messa, lungo le vie del centro storico e altre strade cittadine si snoda la tradizionale processione con i fedeli, le associazioni ecclesiali, la banda e i vari gonfaloni. Un’ostia consacrata viene portata in processione sotto un baldacchino ed esposta alla pubblica adorazione fino alla chiesa del Sacro Cuore, prima della benedizione finale.