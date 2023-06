Diocesi: Udine, domani l’arcivescovo Mazzocato a Pasian di Prato per l’inaugurazione del nuovo magazzino del Banco Alimentare

Verrà inaugurato domani, a Pasian di Prato, un secondo grande magazzino per il Banco alimentare del Friuli-Venezia Giulia. Alla cerimonia, in programma alle 11, in via Menazzi Moretti, nella zona artigianale pasianese, di fronte alla sede di proprietà del Banco già dal 2009, parteciperanno l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzoccato, Marco Lucchini, segretario generale della Fondazione Banco alimentare, Adriano Rusconi, uno tra i primi allievi di don Luigi Giussani.

“Il forte incremento di richieste di alimenti da parte delle 303 parrocchie e associazioni caritatevoli convenzionate per la distribuzione gratuita alle persone in difficoltà, incremento verificatosi dapprima con la pandemia e poi con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, non si è mai ridotto”, viene sottolineato in una nota; le 303 realtà “segnalano un generale impoverimento, subito soprattutto dalle famiglie con figli, dovuto all’inflazione particolarmente significativa nel settore degli alimenti”. “L’attività del Banco, quindi – prosegue la nota – è cresciuta e con essa il bisogno di nuovi spazi. Il secondo magazzino ha una superficie di 1.000 metri quadrati, che va ad aggiungersi ai 1.500 mq già di proprietà dell’associazione. E in questa seconda struttura, che è molto accogliente e luminosa, sarà possibile ospitare la grande quantità di alimenti provenienti dall’Unione europea, che da qualche anno sono aumentati sia come volume, che come tipologia, potendo contare su ben 25 diversi alimenti freschi e a lunga conservazione”.