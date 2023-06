Povertà: Caritas Reggio Emilia-Guastalla, dal 28 agosto al 2 settembre il campo per giovani “Tocatè”. Al via le iscrizioni

foto: Caritas Reggio Emilia

Dal 28 agosto al 2 settembre 2023 riparte Tocatè, il campo Caritas per giovani dai 18 ai 25 anni. Il campo permetterà ai partecipanti di entrare in contatto con la povertà nella diocesi di Reggio Emilia-Guastalla attraverso esperienze di servizio e testimonianze delle realtà del territorio. Il campo offrirà occasioni di formazione, conoscenza e confronto riguardo i temi della riduzione dello spreco alimentare, dell’economia circolare, degli stili di vita rispettosi dell’ambiente e delle persone. Oltre alle attività di servizio, prevalentemente nelle mense e locande di accoglienza Caritas; i giovani conosceranno alcune realtà del territorio e ascolteremo testimonianze sull’incontro con la povertà. Ci saranno, inoltre, incontri di formazione svolti con metodologie attive, momenti di spiritualità, di condivisione e fraternità all’interno del gruppo. Il campo è rivolto a giovani dai 18 ai 25 anni che abbiano voglia di mettersi in gioco e al servizio dei più fragili, conoscere nuove persone e realtà di sostegno alle povertà. Il campo riuscirà ad accogliere 15 ragazzi che alloggeranno in tende all’interno del chiostro della mensa Caritas in via Adua. L’ultima notte sarà in un rifugio dell’Appennino. Il campo è realizzato grazie alla collaborazione con Csv Emilia – sede di Reggio Emilia. Info e iscrizioni: mensa@caritasreggiana.it