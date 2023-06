Diocesi: Torino, domani consacrazione di quattro nuovi sacerdoti e ordinazione di dodici diaconi salesiani

L’arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, nella mattinata di domani, sabato 10 giugno, presiederà in cattedrale la celebrazione eucaristica nel corso della quale consacrerà quattro giovani nuovi sacerdoti. Si tratta di don Francesco Ariaudi, don Fabio Barotto, don Stefano Bertero e don Luca Cauli.

Le prime messe saranno rispettivamente: per don Barotto domani alle 18 presso la parrocchia Natale del Signore di Torino, per don Bertero e don Cauli domenica 11 giugno alle 10.30 nella parrocchia Pietro e Paolo di Santena e per don Ariaudi domenica 11 giugno alle 11 nella parrocchia Santa Rosa da Lima a Torino.

Nel pomeriggio domani, alle 15 presso il santuario di Maria Ausiliatrice, il vescovo ausiliare di Torino, mons. Alessandro Giraudo, presiederà la celebrazione con l’ordinazione di 12 diaconi salesiani, che concludono il 3° anno di studi teologici presso la Sezione torinese della Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana.