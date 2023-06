Lavoro minorile: Unicef, presentazione lunedì 12 giugno del Report statistico sui “rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro” nel nostro Paese

Lunedì 12 giugno, in occasione della Giornata Internazionale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, l’Unicef Italia, nell’ambito delle “Officine Unicef” organizza sul tema un incontro on line dalle 11.30 alle 12.30 dal titolo “Tutelare i diritti dei minorenni che lavorano”. Il focus dell’incontro sarà la presentazione del Report statistico “Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro”, sulla base dei dati dell’Inail e dell’Inps elaborati dal “Laboratorio di Sanità Pubblica per l’analisi dei bisogni di Salute della Comunità” presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno. L’Uncef fa sapere che apriranno l’evento, con i saluti istituzionali, la Presidente dell’Unicef Italia, Carmela Pace e Domenico Della Porta, Coordinatore dell’Osservatorio Unicef per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile. Presenteranno i dati Francesco De Caro, Responsabile scientifico del citato Laboratorio, e Giuseppina Cersosimo, Docente in sociologia dell’Università degli Studi di Salerno. L’incontro si inserisce in un più ampio percorso che ha visto l’Unicef Italia impegnata in un percorso di sensibilizzazione sulla tutela e sulla sicurezza del lavoro delle persone minori di età. La raccolta, il monitoraggio e l’analisi dei dati su questo tema è un esercizio fondamentale che consente di valutare i principali rischi per la salute, sensibilizzando maggiormente su questi stessi rischi, sia i datori di lavoro sia i giovani lavoratori. L’Unicef Italia ribadisce ancora una volta il suo impegno attraverso attività di orientamento e formazione in una prospettiva di rafforzamento delle misure di sicurezza e salute per i lavoratori adolescenti.