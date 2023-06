Missione Speranza e Carità: Palermo, l’11 giugno uno spettacolo per sostenere il progetto del poliambulatorio solidale

Dotare la Missione Speranza e Carità di un poliambulatorio solidale per prestare soccorso a chi rimane indietro era uno dei sogni del suo fondatore, Biagio Conte. Grazie all’iniziativa del Teatro Massimo di Palermo, la prova generale del balletto della Carmen, coreografie di Leo Mujic, sarà aperta tutti e le somme raccolte contribuiranno al completamento del poliambulatorio solidale, sito all’interno della Cittadella del Povero e della Speranza, in via Decollati. L’evento si terrà il prossimo 11 giugno, alle 19.30, nello stesso teatro.