Agenzia europea dell’ambiente: 88% dei siti di balneazione costieri è di qualità “eccellente”

La maggior parte dei siti di balneazione in Europa ha soddisfatto i più severi standard di qualità dell’acqua nel 2022, secondo l’ultimo rapporto annuale sulle acque di balneazione pubblicato oggi. La valutazione, elaborata dall’Agenzia europea dell’ambiente (Aea) in collaborazione con la Commissione, “evidenzia dove i bagnanti possono trovare i siti di balneazione più puliti d’Europa quest’estate”. La qualità dell’acqua nei siti costieri, “che costituiscono i due terzi del totale dei siti di balneazione, è generalmente migliore di quella dei siti fluviali e lacustri interni”. Nel 2022, l’88,9% dei siti di balneazione costieri dell’Ue è stato classificato di qualità eccellente rispetto al 79,3% dei siti nell’entroterra.

Nel 2022, il 95% delle acque di balneazione a Cipro, Austria, Grecia e Croazia ha soddisfatto lo standard di qualità “eccellente”. Inoltre, a Malta, Bulgaria, Romania, Slovenia e Lussemburgo, tutte le acque di balneazione valutate soddisfacevano almeno lo standard minimo di qualità sufficiente nel 2022. “Dall’adozione della direttiva sulle acque di balneazione nel 2006, la percentuale di siti ‘eccellenti’ è cresciuta e si è stabilizzata negli ultimi anni, tra l’85-89% per le acque costiere e il 77-81% per le acque di balneazione interne. Nel 2022 rappresentava l’85,7% di tutte le acque di balneazione nell’Ue”.