Papa al Gemelli: Bruni, “progressivo miglioramento, ha iniziato a mobilizzarsi”

“Papa Francesco ha riposato durante la notte”. Lo ha comunicato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, riguardo al terzo giorno di ricovero del Santo Padre al Gemelli per l’intervento chirurgico all’addome a chi si è sottoposto mercoledì pomeriggio. “L’equipe medica informa che il quadro clinico è in progressivo miglioramento e il decorso post operatorio è regolare”, ha proseguito il portavoce vaticano, rendendo noto inoltre che dopo aver fatto colazione il Papa “ha iniziato a mobilizzarsi trascorrendo gran parte della mattina in poltrona. Ciò gli ha consentito la lettura dei quotidiani e la ripresa iniziale del lavoro”.