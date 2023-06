Argentina: Caritas, colletta nazionale. Mons. Tissera (presidente), “dopo la pandemia, guardiamoci negli occhi, produciamo cultura dell’incontro e per l’aiuto reciproco”

Argentina, al via la colletta nazionale (Foto Caritas)

Mons. Carlos Tissera, vescovo di Quilmes e presidente di Caritas Argentina, in un videomessaggio invita tutti gli argentini a partecipare alla colletta nazionale che si terrà in tutte le comunità il 10 e 11 giugno, con lo slogan “Guardiamoci. Incontriamoci. Aiutiamoci”. Parole che, secondo il vescovo, “vogliono esprimere il significato profondo” di questo appello annuale. Infatti, “guardarci è l’atteggiamento del Buon Samaritano, che vede l’uomo che giace sul ciglio della strada. Ma non si limita a guardarlo, perché i nostri occhi si incontrano in mezzo a quel grande bisogno e nasce l’esigenza di aiutare, come fa appunto il Buon Samaritano”, ha detto nel videomessaggio. Prosegue mons. Tissera: “Dopo la pandemia, dobbiamo guardarci di nuovo negli occhi, produrre quella cultura dell’incontro, e solo così nasce l’aiuto, che è reciproco; perché nessuno è così povero da non avere nulla da dare e nessuno è così ricco da non avere nulla da ricevere”. Anche l’amministratore diocesano di Río Gallegos e arcivescovo eletto di Buenos Aires, mons. Jorge García Cuerva, ha condiviso un videomessaggio in occasione della Colletta annuale, facendo presente che “in questi giorni ci sono stati ricordati ancora una volta i numeri che ci fanno male, i numeri dell’indigenza con l’8,1%. Le cifre della povertà superano il 43%. Sappiamo che, al di là del fatto che questi numeri possono aiutare a orientare le politiche pubbliche, stiamo parlando di persone, stiamo parlando di volti concreti, stiamo parlando di storie”. Per questo motivo, ha proseguito, “vogliamo conoscerci e incontrare i nostri fratelli e sorelle che soffrono di più”. Ecco perché, da questo incontro, vogliamo anche dare loro una mano. Ed è per questo che chiediamo soprattutto questa raccolta, che vuole essere un gesto di solidarietà e di speranza in un momento così difficile per il Paese”.