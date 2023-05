Uruguay: Montevideo, la beatificazione di Jacinto Vera, primo vescovo del Paese. Presiederà il card. Cezar Costa

(Foto: Ceu)

Si terrà oggi, a Montevideo, capitale dell’Uruguay, il rito di beatificazione di Jacinto Vera, che fu il primo vescovo di Montevideo. La celebrazione nella tribuna olimpica dello stadio Centenario, con inizio alle 16 (ora locale), e sarà presieduta dal card. Paulo Cezar Costa, arcivescovo di Brasilia, nominato legato pontificio da Papa Francesco, che lo scorso 17 dicembre ha approvato un miracolo ottenuto per intercessione di mons. Jacinto Vera. Numerosi i concelebranti, tra i quali il card. David Sturla, arcivescovo di Montevideo, e tutti i vescovi dell’Uruguay.

Nel messaggio inviato la scorsa settimana al Popolo di Dio, invitando tutti alla partecipazione, i vescovi dell’Uruguay esprimono la gioia di annunciare la beatificazione di “questo uomo santo, padre dei poveri”.

Ricordano inoltre che il vescovo Vera “è stato la persona più vicina e più amata dal popolo uruguaiano, sia nelle città che nelle campagne, nella seconda metà del XIX secolo”, essendo riconosciuto, anche dai suoi avversari, “come un uomo di bene, di unità e di pace. La Chiesa in Uruguay lo riconosce come padre e patriarca, come maestro ed esempio sempre vivo di santità”.