Cultura: Ucsi Acireale, conferito riconoscimento a mons. Sciacca

(Foto Ucsi)

Mons. Giuseppe Sciacca, presidente dell’Ufficio del lavoro della Sede apostolica, ha ricevuto ieri ad Acireale un riconoscimento da parte dell’Unione cattolica della stampa italiana, consegnato al Palazzo di Città in presenza del sindaco, Stefano Alì. La sezione diocesana dell’Ucsi “Totò Rizzo” ha inteso premiare il prelato “per il notevole contributo fornito su vari fronti della cultura, apprezzato a tutti i livelli”. Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, per l’Ucsi il segretario nazionale, Salvo Di Salvo, il consigliere nazionale Gaetano Rizzo, il presidente del Collegio dei garanti, Antonio Foti, il presidente provinciale, Giuseppe Adernò, e il direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Conferenza episcopale siciliana (Cesi) e della diocesi di Acireale, don Arturo Grasso. Mons. Sciacca, che ad Acireale è stato decano della basilica di San Sebastiano per circa 12 anni, presenterà oggi il suo libro dal titolo “Nodi di una giustizia – Problemi aperti del Diritto canonico”, editore Il Mulino, nel corso di un incontro che si terrà nella sede dell’Accademia Zelantea con inizio alle 17.30.