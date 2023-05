Diocesi: Acerenza, oggi pomeriggio a Tolve IV convegno delle Caritas parrocchiali

“Camminare insieme sulla via degli ultimi, per cercare i lontani e invitare gli esclusi”. Questo il titolo del IV convegno delle Caritas parrocchiali dell’arcidiocesi di Acerenza in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 6 maggio, a Tolve.

L’appuntamento, organizzato dalla Caritas diocesana, prenderà il via alle 16.30 con un momento di preghiera al quale seguirà l’intervento di Maria L. Cristiano su “Opportunità per la nostra Terra lucana e difficoltà legate agli attuali cambiamenti socio-culturali: il ruolo profetico della Caritas”. Dopo le parole dell’arcivescovo Francesco Sirufo, arcivescovo di Acerenza, spazio ad uno scambio tra i partecipanti con l’aggiornamento sulle attività nelle parrocchie e nell’arcidiocesi. Le conclusioni del convegno saranno affidate al direttore della Caritas diocesana, don Antonio Carmelo Romano. Alle 18.30, poi, presso il santuario di San Rocco, la celebrazione eucaristica.