Diocesi: Siena e Montepulciano, dal 9 maggio al via il progetto di educazione finanziaria “Donne al Quadrato” di Global Thinking Foundation

Grazie all’accordo di collaborazione – siglato da Global Thinking Foundation con l’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, la diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, la Fondazione Opera diocesana senese per la carità onlus e la Caritas diocesana di Montepulciano-Chiusi-Pienza – il progetto no-profit di alfabetizzazione finanziaria e inclusione sociale “D² – Donne al Quadrato”, creato dalle donne di Global Thinking Foundation per le donne, riparte in Toscana con un nuovo percorso formativo online di educazione finanziaria dedicato alla cittadinanza.

In partenza da martedì 9 maggio, dalle ore 18 alle ore 19,30, il corso dal titolo: “Pianificazione finanziaria familiare: un passo importante per realizzare i propri obiettivi di vita” è dedicato alle donne che hanno l’obiettivo di acquisire competenze economiche, finanziarie e patrimoniali di base, necessarie per una corretta gestione del bilancio proprio familiare. Saranno 4 incontri gratuiti dove le partecipanti, con l’aiuto delle mentor della Fondazione, impareranno come pianificare e tenere sotto controllo il proprio budget, come valutare le modalità di accesso al credito bancario, come stimare la propria situazione economica e raggiungere gli obiettivi prefissati per adottare decisioni di investimento consapevoli e come tutelare il proprio futuro, approfondendo i diversi strumenti assicurativi e di successione.

La partecipazione al corso è gratuita e libera, previa iscrizione al sito https://www.donnealquadrato.it/calendario/ o mandando una mail a donnealquadrato@gltfoundation.com. Le lezioni si terranno il 9 maggio, il 16 maggio, il 23 maggio, il 30 maggio. Il corso terminerà martedì 6 giugno con la consegna degli attestati ai partecipanti: un documento ufficiale per sancire il percorso realizzato e le competenze acquisite. In tale occasione, alle ore 18, presso il Centro pastorale diocesano, a Siena, si terrà l’incontro gratuito in presenza “Per una soluzione ragionata al sovraindebitamento. Guida pratica alla l. 3 2012 aggiornata”: il workshop, dedicato alla prevenzione sul sovraindebitamento.

Il progetto Donne al Quadrato è composto da una task force di professioniste volontarie che mette a disposizione le proprie conoscenze per aiutare altre donne a saper gestire i propri soldi autonomamente.

Il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, afferma: “Credo che sia un’iniziativa veramente utile e di prospettiva, che potrà offrire non solo un percorso formativo, ma anche una visione più armonica del settore economico e gestionale in ambito familiare. In una società che impone alcuni cliché dove tutti devono avere tutto ad ogni costo, c’è la necessità di ritrovare un giusto percorso nella gestione quotidiana e di prospettiva delle finanze familiari. Questo percorso parallelamente ricostruisce anche alcune dinamiche deteriorate in molte famiglie a causa dei problemi economici. Iniziamo questo percorso, che io intendo come uno strumento di speranza e fiducia che vogliamo donare a tante, troppe, famiglie oggi in difficoltà”.

Il progetto si estende anche su Facebook con il gruppo ufficiale della Community D² – Donne al Quadrato.