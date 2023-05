Diocesi: Nocera-Sarno, torna la rassegna del “Maggio della cultura”. Il Premio Euanghelion andrà alla memoria di David Sassoli

Ritorna la rassegna culturale “Maggio diocesano della cultura” promossa dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. Numerosi gli appuntamenti in programma che avranno come sede il Palazzo della curia di Nocera Inferiore e il Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore.

Previsti, tra l’altro, la presentazione di alcuni libri, la prima di un lungometraggio, un concerto di musica sacra, mostre fotografiche, un’opera benefica per gli ospedali di Nocera Inferiore e Sarno. Tra i protagonisti del cartellone da segnalare le presenze di Claudio Sardo, Luca Bianchini e Rosa Di Brigida. Tra gli eventi, la cerimonia di conferimento del Premio Euanghelion alla memoria al giornalista e politico, David Sassoli, in programma il 13 maggio a Nocera Inferiore.

Lunedì 8 maggio, alle ore 11, ci sarà la conferenza stampa di presentazione della rassegna presso il Palazzo della curia vescovile, in via Vescovado, a Nocera Inferiore.