Diocesi: Gorizia, oggi pomeriggio la Festa dei chierichetti

È in programma oggi, sabato 6 maggio, presso il Ricreatorio di Villesse la “Festa diocesana dei chierichetti” proposta dall’Ufficio liturgico diocesano di Gorizia e del Seminario interdiocesano di Castellerio.

Proprio oggi, infatti, i Salesiani in modo particolare ricordano la figura di San Domenica Savio, protettore dei chierichetti. Come ricorda Papa Francesco, il servizio che un ministrante compie presso l’altare del Signore è una vera e propria “palestra di educazione alla fede e alla carità verso il prossimo”.

Il programma dell’incontro prevede l’arrivo e l’accoglienza alle ore 16; seguirà il messaggio della festa, un grande gioco e la messa alle ore 19 presso la chiesa parrocchiale di Villesse, presieduta dall’arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaelli a cui tutti i chierichetti parteciperanno con la propria veste per il servizio liturgico.

Al termine, verrà offerta una pastasciutta per tutti i presenti con il saluto finale alle ore 21.