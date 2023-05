Sant’Antonio da Padova: Polla, stasera l’inaugurazione della mostra “La Voce e il Miracolo – Espressioni del contemporaneo”

Il cinquecentesco santuario di Sant’Antonio di Polla (Sa) ospita da oggi l’undicesima tappa della mostra antoniana collettiva di arte contemporanea “La Voce e il Miracolo – Espressioni del contemporaneo”, visitabile fino a domenica 28 maggio nella Cappella dell’Immacolata della chiesa francescana (da lunedì a sabato nelle fasce orarie 9-12 e 15-17; martedì anche 19- 20; domenica 16-18).

L’inaugurazione è prevista per stasera alle ore 19.30, con una conferenza che si tiene nella Sala San Francesco del convento di Polla. Interverranno per un saluto e un incoraggiamento fra Marco Maria Della Rocca, guardiano della locale fraternità dei frati minori; Massimo Loviso, sindaco del comune di Polla; Enzo Del Bagno, ministro della fraternità dell’Ordine francescano secolare (Ofs) di Polla; Alberto Friso, responsabile organizzativo del Progetto “Antonio800”.

Seguirà quindi la relazione di suor Maria Gloria Riva, monaca dell’Adorazione eucaristica, fondatrice del monastero di San Marino, esperta d’arte e autrice di numerose pubblicazioni sull’incontro tra fede e bellezza. È lei la curatrice e promotrice della mostra “La Voce e il Miracolo – Espressioni del contemporaneo” che, attraverso le opere di ventisette artisti italiani, si propone di provocare la riflessione e ripensare nell’oggi le figure dei santi Antonio e Francesco, come spiega lei stessa: “Ripensare, nella contemporaneità, a Sant’Antonio di Padova è una sfida. Secoli di storia hanno cristallizzato la sua figura dietro a una miriade d’immagini, a volte sdolcinate, altre volte possenti: il giglio, il bambino, il saio francescano. Ripensare Antonio in relazione alla compagnia di quel grande santo fondatore che cambiò la sua vita, Francesco, anche questa è una sfida”.

L’iniziativa della mostra itinerante ospitata dalla fraternità dei frati minori di Polla, che ha già vissuto una prima tappa nel salernitano a Cava de’ Tirreni nel mese di aprile, si inserisce nel contesto delle celebrazioni per gli anniversari antoniani riferibili al Progetto “Antonio800”, voluto dai frati minori conventuali della Basilica di Sant’Antonio in Padova, dall’associazione culturale Di.Segno di Padova e dal mensile “Messaggero di sant’Antonio”. Con Polla, la mostra segna l’undicesima tappa del suo lungo viaggio in Italia, avviato a fine 2020.