Movimenti: Rinnovamento nello Spirito, in serata a Pagani messa di ringraziamento presieduta da mons. Giudice

Sarà una celebrazione eucaristica nel segno del ringraziamento quella in programma per la serata di oggi, sabato 6 maggio, alle 19, nella basilica Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a Pagani (Sa), nella comunità che ha generato alla fede e visto crescere spiritualmente il nuovo presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, Giuseppe Contaldo. La messa sarà presieduta da mons. Giuseppe Giudice, vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, che già in occasione della recente 45ª Convocazione nazionale dei Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS svoltasi a Rimini aveva fatto pervenire un messaggio benaugurale.

Il momento celebrativo, oltre alle autorità istituzionali e a una delegazione dell’Amministrazione comunale, prevede la partecipazione del clero locale e dei Padri Redentoristi della Congregazione del Santissimo Redentore, del Consiglio regionale e dei Gruppi del RnS presenti sul territorio, nonché dei rappresentanti dei vari movimenti e associazioni, in pieno stile di comunione civile ed ecclesiale.

All’inizio della celebrazione, interverrà Salvatore Martinez, già presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, che, assieme ai sacerdoti e a mons. Giudice, pregheranno su Giuseppe Contaldo a cui sarà affidata la preghiera conclusiva.