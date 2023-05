Cittadinanza: Azione cattolica Toscana, domani a Massa il Colloquio pubblico “Starci dentro! Tra ricerca interiore e prospettive di bene sociale”

“Starci dentro! Tra ricerca interiore e prospettive di bene sociale” è il titolo scelto per la 20ª edizione del Colloquio pubblico nell’ambito del Progetto Cittadinanza, organizzato della Delegazione regionale toscana dell’Azione Cattolica, in calendario per domani, domenica 7 maggio, a Massa.

Il programma prevede gli arrivi e i saluti istituzionali alle ore 9.15 presso il Teatro dei Servi in via Palestro a Massa, mentre è previsto l’intervento di Massimo Lippi, scultore, poeta e storico dell’arte senese, dal titolo “Ricerca interiore tra bellezza e creatività”. Successivamente presso i locali del Seminario vescovile si svolgerà il cantiere sinodale per approfondire la questione di quali processi e prassi di cittadinanza intraprendere per riconnettere un’idea di bene comune.

Dopo il pranzo, nel pomeriggio alle 14.30 ci saranno le sintesi e le risonanze dei tavoli sinodali, e quindi “Percorsi di pace” a cura del Centro internazionale studenti “Giorgio La Pira” di Firenze, e “Percorsi di sostenibilità” a cura di Apuana Mosaici.

Alle ore 16 in cattedrale il vescovo di Massa carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari, presiederà la celebrazione eucaristica che chiuderà l’incontro.