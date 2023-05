Scout: Roma, il Masci ripulisce il Parco della Resistenza. Saccà, “rispetto dell’ambiente nel nostro dna”

(Foto Masci Roma)

Il Masci, Movimento adulti scout cattolici italiani, ha ripulito oggi il Parco della Resistenza a Roma aderendo alla seconda edizione di “Roma Cura Roma”, manifestazione organizzata dall’assessorato all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. Una giornata dedicata alla cura collettiva di strade, piazze e aree verdi in tutti i Municipi con il coinvolgimento e la partecipazione delle principali associazioni ambientaliste, del volontariato, dei comitati, delle associazioni di quartiere e dei singoli cittadini. “Una bella giornata, di mobilitazione e di cura condivisa, la seconda edizione di Roma Cura Roma ci conferma l’entusiasmo della città nel voler partecipare a rendere più belli i luoghi che viviamo tutti i giorni, i beni comuni che condividiamo”, ha dichiarato l’assessora Sabrina Alfonsi.

“Il rispetto dell’ambiente è nel dna dello scautismo, saremo sempre con chi è dalla parte della natura, attenzione che rientra nella categoria più ampia della cura del creato, che è nella nostra sensibilità – ha dichiarato Vincenzo Saccà, comitato esecutivo del Masci Lazio alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa –; l’ambiente è un fatto di educazione al fare e di cultura del condividere perché è un bene comune”. Il Parco della Resistenza è stato progettato da Raffaele Vico nel 1939 su un’area compresa tra Piazza Albania, Via Marmorata, Via della Piramide Cestia e Via Gelsomini, lo spazio verde è molto frequentato a ogni ora, ma è spesso oggetto di atti vandalici.