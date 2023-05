Diocesi: Pescara-Penne, domani mons. Valentinetti presiede una messa dedicata alle famiglie dei malati rari

Sarà l’arcivescovo di Pescara-Penne, mons. Tommaso Valentinetti, domani, domenica 7 maggio, alle 11, nella chiesa dello Spirito Santo a Pescara, a presiedere una santa messa dedicata alle famiglie dei malati rari. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con la rete di associazioni che supportano i pazienti, Progetto Noemi, Aamar Abruzzo (Associazione abruzzese malati reumatici “M. Alberti”), Inclusiamo, Aismme (Associazione italiana sostegno malattie metaboliche ereditarie), Amare (Associazione malattie rare ematologiche), Aidel22 (Associazione italiana delezione cromosoma 22), Fondazione Papa Paolo VI, Carrozzine determinate e la sezione Kiwanis Chieti-Pescara “Gabriele D’Annunzio”, con lo Sportello regionale delle malattie rare e con l’assessorato alla Disabilità del comune di Pescara: “In quanto referente della Pastorale della salute della Conferenza episcopale abruzzese e molisana – sottolinea l’arcivescovo Valentinetti – la celebrazione di questa liturgia eucaristica mi è stata proposta dalle associazioni che supportano i pazienti affetti da malattie rare e le loro famiglie. Sarà questa una bella occasione per incontrarli, pregando con loro e per loro”.