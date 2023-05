Diocesi: Castellaneta, pellegrinaggio della statua della Vergine della Medaglia miracolosa. “Tre giorni con Maria” a Ginosa

(Foto Diocesi Castellaneta)

Tappa in diocesi di Castellaneta a Ginosa nella parrocchia Gesù Risorto per il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia miracolosa che prese avvio lo scorso 11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré, iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia vincenziana. Il programma prevede oggi alle 18 l’arrivo della Madonna della Medaglia miracolosa nella parrocchia Gesù Risorto; alle 18.30 la preghiera del rosario; alle 19 la messa presieduta dai padri Vincenziani (con la partecipazione dei ministri straordinari della Comunione e dell’Unitalsi); alle 21 la messa animata dal Cammino neocatecumenale. Domenica 7 maggio la messa alle 18 e alle 18.30. Alle 19 messa sarà presieduta da mons. Sabino Iannuzzi vescovo di Castellaneta e animata dalla famiglia Vincenziana diocesana. Alle 20 la processione e fiaccolata mariana con la partecipazione delle confraternite, dei gruppi ecclesiali e dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Il programma proseguirà poi fino a mercoledì.