Giornata d’Europa: 9 maggio, le celebrazioni a Roma e Milano. Scuole protagoniste

Il ministro degli Affari europei, della coesione, del Pnrr e del Sud, Raffaele Fitto, inaugurerà martedì 9 maggio a Roma la visita virtuale del Parlamento europeo nel Metaverso, il nuovo modo per scoprire le istituzioni comunitarie offerto da Esperienza Europa – David Sassoli. Seguiranno una serie di eventi a Roma e a Milano e, con le 120 scuole ambasciatrici del Parlamento europeo, durante tutto il mese di maggio. “Martedì 9 maggio si celebra l’anniversario della dichiarazione Schuman, che ha dato il via al processo di integrazione europea, con eventi e attività in tutta Europa”, si legge in un comunicato. Ad aprire le celebrazioni in Italia sarà il ministro Fitto intervenendo alle ore 9.00 a Esperienza Europa – David Sassoli ad un incontro con gli studenti dell’Istituto Amerigo Vespucci di Roma e, in collegamento, con le scuole ambasciatrici del Parlamento europeo e con altri istituti di Siracusa, Urbino e Bassano del Grappa.

Nel corso dell’evento, e nel contesto del programma “Anno europeo delle competenze”, sarà presentata l’iniziativa della visita virtuale del Parlamento europeo nel Metaverso “con l’utilizzo di tecnologie innovative per far conoscere le istituzioni Ue e le loro politiche. Grazie a questo nuovo strumento, Esperienza Europa – David Sassoli diviene sempre più il luogo in Italia di scoperta attiva della democrazia europea”.

L’incontro è organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea e con l’Associazione Italian Digital Revolution. Alle ore 16.00, sempre a Esperienza Europa – David Sassoli, il Parlamento europeo organizza, in collaborazione con il Consiglio nazionale giovani e l’Agenzia italiana per la gioventù, un dibattito sul “Futuro dell’Europa”.

Dalle 11.00 alle 13.30 presso il Teatro dal Verme di Milano si terrà invece “La giornata dell’Europa. Per un’Europa più unita, democratica e vicina ai giovani”, una serie di talk tra rappresentanti delle istituzioni europee e giovani, su tre temi chiave per il futuro dell’Europa: supporto dell’Ue all’Ucraina, transizione verde e sfide dell’era digitale, che saranno approfonditi anche durante le performance artistiche di Rancore, Big Mama e Giuliano Logos.