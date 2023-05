Diocesi: Imola, dal 7 al 14 maggio le solenni rogazioni in onore della Beata Vergine del Piratello

Imola si prepara a rinnovare la sua devozione verso la Beata Vergine del Piratello. Dal 7 al 14 maggio in città si celebreranno le solenni rogazioni. Domani, domenica 7 maggio, la venerata immagine della Madonna del Piratello, in forma privata, sarà portata alle ore 18 all’Ospedale Nuovo per un momento di preghiera e alle ore 20 giungerà alla chiesa di Croce Coperta. Alle ore 20.45, accolta dal vescovo di Imola, mons. Giovanni Mosciatti, dal Capitolo della cattedrale, dal clero, dalle autorità civili e militari, dagli istituti religiosi, dalle associazioni e movimenti ecclesiali e da tutto il popolo, in processione per le vie Amendola, Emilia e don Bughetti, sarà accompagnata alla cattedrale di San Cassiano. Seguirà il canto delle Litanie e il saluto del vescovo.

Ogni giorno sono previste messe, la recita del rosario e uscite, percorrendo le strade e raggiungendo diversi luoghi della città, della venerata immagine a bordo di un automezzo. Inoltre, giovedì 11 maggio nella chiesa di san Pio (alle ore 20.45 circa) è prevista una veglia di preghiera con i giovani guidata da mons. Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, con la possibilità di confessarsi. Venerdì 12 maggio nella chiesa di san Giovanni Evangelista una riflessione sul tema della pace. Sabato 13 maggio alle ore 16 omaggio e fiorita dei giovani e fanciulli con il saluto e la benedizione del vescovo. Alle ore 20.30 preghiera ecumenica per la pace con canto del Akathistos da parte della comunità ortodossa.

Domenica 14 maggio alle ore 17 il solenne pontificale presieduto da mons. Mosciatti, al termine processione per le vie Garibaldi, Mazzini, Aldrovandi, piazza Matteotti (sosta per “Atto di affidamento alla Vergine” e benedizione alla città e alla diocesi), Emilia, Amendola fino alla chiesa di Croce Coperta. Da quest’ultima, con l’automezzo, percorrendo il viale alberato, accompagnata a piedi, la venerata Immagine ritornerà al santuario del Piratello.

Durante la settimana pesca di beneficenza nel chiostro del Palazzo vescovile a cura del Centro missionario.

Domenica 28 maggio, alle ore 6.45 partenza a piedi dal Duomo per il tradizionale Pellegrinaggio della riconoscenza fino al santuario del Piratello.