Diocesi: Biella, domani il pellegrinaggio al santuario di Oropa con la messa presieduta dal vescovo Farinella

Domani, domenica 7 maggio, si svolgerà il tradizionale pellegrinaggio della città di Biella al santuario di Oropa, che si ripete ogni prima domenica del mese mariano.

Il programma prevede alle ore 6 partenza a piedi da piazza Duomo a Biella, con soste meditate lungo il cammino (oppure partenza alle ore 8.30 in autobus da piazza Lamarmora). Alle ore 10 ritrovo nel chiostro della basilica antica e processione, alle ore 10.30 santa messa nella basilica antica presieduta da mons. Roberto Farinella, vescovo di Biella

L’amministrazione del santuario mette a disposizione un autobus con partenza alle ore 8.30 da piazza Alessandro Lamarmora (piazza del Bersagliere), seconda partenza davanti al Seminario, da Biella per Oropa; alle ore 16 dal piazzale inferiore antistante i cancelli del santuario per Biella.