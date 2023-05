Diocesi Lungro, lunedì 8 maggio un incontro su “La sinodalità nelle Chiese ortodosse”

Continua il ciclo di conferenze, promosso dall’eparchia di Lungro e dal Centro studi per l’ecumenismo in Italia sul tema “Concilio Vaticano II: a 60 anni dall’apertura. Chiese in dialogo per l’unità. Spunti per una formazione continua”.

Il prossimo incontro, previsto per lunedì 8 maggio, alle ore 18 su Zoom, vedrà la presenza di Dimitrios Keramidas, docente incaricato presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino-Angelicum di Roma, che terrà una relazione sul tema “La sinodalità nelle Chiese ortodosse”.

L’incontro sarà introdotto dal vescovo di Lungro, mons. Donato Oliverio, e moderato da don Mauro Lucchesi.