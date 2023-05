Avvenire: Baggio (Aiart), “grazie a Tarquinio. Buon lavoro e il sostegno di tutta l’associazione al neo direttore Girardo”

Il timone di Avvenire passa a Marco Girardo, frutto di quella squadra redazionale che Tarquinio per 14 anni ha sostenuto e rafforzato. “Un passaggio di testimone all’insegna della continuità e delle sfide tecnologiche nella rotta indicata da Papa Francesco. L’Italia ha bisogno di una stampa libera e attenta, capace di far vedere e di far comprendere, anche con il cuore”. Ad affermarlo è Giovanni Baggio, presidente nazionale dell’Aiart, a seguito dell’ufficialità della nomina arrivata con la delibera del Cda di Avvenire Nuova Editoriale Italiana Spa.

L’Aiart, l’associazione cittadini mediali, impegnata da 70 anni sul fronte della comunicazione sente l’esigenza del giornalismo di qualità- continua Baggio- di cui tutti i cittadini hanno bisogno per non essere vittime di fake, di ricostruzioni parziali, di punti di vista ideologici”.

“Ringraziamo Tarquinio che resta al quotidiano come editorialista principale e auguriamo buon lavoro a Marco Girardo assicurandogli il sostegno di tutta l’Aiart nell’ottica di una forte azione di rete a favore di un’informazione di tutela, autentica e competente nel contesto digitale”, conclude Baggio.