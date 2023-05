Ecumenismo: Agorà Mantova, oggi la presentazione dello studio “La compassione nelle religioni” a Casa del Mantegna

L’Agorà delle Religioni di Mantova promuove oggi un incontro con. Marco Dal Corso dell’Istituto di studi ecumenici “San Bernardino” di Venezia, che presenterà il libro “La compassione nelle religioni” che sintetizza il master che ha affrontato il tema della compassione nelle diverse tradizioni religiose del mondo.

Ci sarà spazio anche per momenti musicali e per una riflessione sulla solidarietà nelle comunità religiose.

Sarà possibile acquistare il libro e avere maggiori informazioni sull’offerta formativa di questo Istituto, come pure sui progetti che Agorà delle Religioni di Mantova promuove. L’appuntamento è nel Giardino di Casa Mantegna, a Mantova, e l’ingresso è libero.