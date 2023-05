Famiglia: Forum Lazio, Alessandra Balsamo riconfermata presidente

(Foto: Forum famiglie Lazio)

“Non lasciamoci travolgere dalle emergenze, aiutiamo le famiglie ad essere protagoniste dei cambiamenti e riscopriamo insieme la bellezza dell’educare”. Così Alessandra Balsamo, a margine dell’Assemblea svoltasi stamattina che l’ha riconfermata presidente del Forum delle associazioni familiari del Lazio, che rappresenta 34 associazioni che, a vario titolo, si occupano delle famiglie.

Eletti anche i consiglieri: Emma Buscemi, Alberto Belloni, Sabrina Carla Elena Casini, Luca Guerrieri, Daniela Narciso e Marco Savelloni.

“La nostra realtà, per sua natura, rappresenta tutte le facce delle famiglie: quelle attive, disposte a spendersi per gli altri, che si ritrovano nelle associazioni, che ancora rappresentano un grande sostegno per il welfare e per la comunità e quelle in difficoltà destinatarie delle varie iniziative delle associazioni stesse. Pertanto, quando si parla di famiglia, bisogna pensare in maniera inclusiva e soprattutto partecipativa. Per questo continueremo ad impegnarci su tre filoni che riteniamo prioritari: l’educazione, con focus sul contrasto della violenza di genere, il disagio psichico e il sostegno all’effettività; l’attività di pungolo alle Istituzioni sui temi della fiscalità – che deve tener conto dei carichi familiari -, e del lavoro, con particolare attenzione al reinserimento lavorativo e alle politiche di conciliazione famiglia lavoro; e l’inclusione delle famiglie con fragilità, con riferimento agli anziani non autosufficienti e ai disabili”, conclude Balsamo.

Nell’ambito dell’Assemblea, si è anche tenuto il talk “L’importanza di educare: bellezza e sfida di oggi e di domani” al quale sono intervenuti, tra gli altri, mons. Dario Gervasi, responsabile della Pastorale familiare della diocesi di Roma, Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, Maria Chiara Iannarelli, vice presidente della Commissione lavoro, politiche giovanili, diritto allo studio del Consiglio regionale del Lazio, Pinella Crimì, vice presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari.

Già presidente del Forum delle associazioni familiari del Lazio nel quadriennio 2019-2023, 45 anni, napoletana di origine e romana d’adozione, Balsamo è sposata e ha due figli, Eleonora e Gabriele di 14 e 11 anni. È avvocato iscritto all’Ordine di Roma e oltre all’esperienza ventennale nell’ambito del diritto di famiglia lavora nell’ambito del diritto previdenziale e assistenziale. È mediatore civile ed è formato alla pratica collaborativa e alle procedure extragiudiziali (mediazione civile, negoziazione assistita e arbitrato).

Ha un’esperienza ventennale nel campo del volontariato ed è delegata delle Acli provinciale di Roma allo sviluppo dei Punto Famiglia e alla legalità.