Diocesi: Pistoia, oggi ad Agliana l’inaugurazione dell’Oratorio “Don Milani”. Presente il vescovo

Si terrà oggi, con inizio alle ore 10, presso la ex pista di pattinaggio in piazza IV novembre ad Agliana, la cerimonia di apertura del nuovo Oratorio “Don Milani” della parrocchia di San Piero. Il parroco, don Paolo Tofani, e la parrocchia di San Piero accoglieranno con gioia tutta la comunità alla cerimonia di inaugurazione che si terrà alla presenza del vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli, del sindaco di Agliana Luca Benesperi, dell’architetto Piergino Mangoni e dell’ingegnere Enrico Mangoni, tecnici che hanno seguito i lavori.

“La ex pista di pattinaggio è stata completamente rinnovata e messa in sicurezza come richiesto dalle normative e dalle autorità ecclesiali. I lavori sono durati alcuni mesi e i costi sono stati ingenti ma lo sforzo è stato premiato dall’ottenimento di una struttura innovativa, rispondente alle esigenze della parrocchia e dell’intera comunità aglianese. Uno spazio coperto, ampio, dotato di servizi igienici a norma di legge, dove sarà possibile svolgere innumerevoli attività soprattutto per il mondo giovanile: oratorio, scout, feste, attività di PortAperta ed eventuali attività extra parrocchiali come mostre, spettacoli teatrali, recite scolastiche”, si legge sul settimanale diocesano “La Vita”.

È stata realizzata una nuova struttura in acciaio e legno, sono stati ristrutturati i locali del centro “Madre Teresa” per dotarlo dei servizi igienici necessari, è stata ripavimentata l’area intorno alla pista e sono stati adeguati i locali della Caritas parrocchiale.

“L’intera comunità aglianese potrà così beneficiare di un luogo nuovo e sicuro, rispettoso delle normative antincendio e costruito a regola d’arte. Un intervento che è stato possibile grazie all’impegno ed a tutte le persone che tramite sottoscrizioni stanno contribuendo o decideranno di contribuire agli ingenti costi di questa ristrutturazione”, spiega il settimanale diocesano.