Diocesi: Cerreto Sannita, domani una messa di ringraziamento per il decreto su “le virtù eroiche” di mons. Luigi Sodo

Domani, domenica 7 maggio, alle ore 18.30, ci sarà la celebrazione eucaristica di ringraziamento per il decreto su “le virtù eroiche” del venerabile servo di Dio mons. Luigi Sodo, vescovo della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti dal 1853 al 1895. La celebrazione si terrà nella chiesa cattedrale in Cerreto Sannita (BN).

“Il 21 maggio 2022, Papa Francesco ne ha riconosciuto le virtù eroiche e ha autorizzato la Congregazione delle cause dei santi a promulgarne il decreto”, ricorda la diocesi: “Mons. Sodo è una delle espressioni più belle della santità della nostra Chiesa. In lui gareggiarono zelo e prudenza, fermezza di carattere e modi gentili, spirito di pietà e povertà. Ha amato intensamente il suo popolo. La sua esistenza evangelica ci incoraggia e ci stimola all’amore, al perdono, alla fratellanza, alla mitezza e alla pace”.