Diocesi: Sorrento-Castellammare di Stabia, oggi pomeriggio a Gragnano “Family Up”. Presente anche l’arcivescovo Alfano

(Foto: diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia)

“Family Up”: arriva la terza edizione della manifestazione che vede coinvolte le famiglie delle parrocchie di Gragnano, nella arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia. L’evento, promosso dall’Unità pastorale di Gragnano, con il patrocinio del comune e in collaborazione con la Pastorale della famiglia, si tiene oggi pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 18, presso la Valle dei Mulini.

Coinvolte nella manifestazione tutte le parrocchie della città con la collaborazione delle associazioni territoriali e il Servizio del Progetto Policoro dell’arcidiocesi di Sorrento Castellammare di Stabia. La finalità dell’iniziativa è quella di vivere in famiglia un pomeriggio di cultura e animazione in uno dei luoghi simbolo della città.

È possibile attraverso la mappa, individuare le varie postazioni ed attività presenti all’evento: stand gastronomici, intrattenimento per bambini, musica, visite guidate. Le attività sono gratuite grazie alla disponibilità di quanti hanno collaborato.

Coinvolti nella manifestazione anche i bambini della catechesi di Gragnano, che hanno realizzato disegni e la cartellonistica dell’evento per la raccolta differenziata. Durante il pomeriggio, previsto anche un appuntamento per i giovanissimi. Al termine dell’evento è prevista la celebrazione con tutti i sacerdoti delle parrocchie di Gragnano.

Una giornata da trascorrere insieme, che si inserisce a pieno nel cammino pastorale dell’unità di Gragnano, mettendo al centro la famiglia. Presente alla “Family up” anche l’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, mons. Francesco Alfano.