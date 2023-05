Diocesi: Fiesole, oggi in festa per i 50 anni della Caritas

La Caritas diocesana di Fiesole il 7 maggio 1973 taglia il traguardo dei 50 anni. “Abbiamo pensato di vivere con speciale intensità questo anniversario, un’occasione per far rifiorire lo spirito originale della nostra Caritas, recuperando le preziose memorie di questo lungo periodo – scrive per l’occasione la Caritas diocesana -. Vogliamo che sia un segno di profonda riconoscenza verso tutti coloro che, in qualsiasi modo, hanno partecipato alla costruzione di questa espressione della Carità con la loro genuina fede nel Vangelo. Autentici portatori di un nuovo, sincero e generoso respiro interiore per accogliere tutti i poveri che hanno bussato e tuttora, sempre tanto numerosi, entrano nella casa sempre aperta delle nostre comunità”. Con questo anniversario “vogliamo raccontare quale viva riconoscenza nutriamo per tutte le persone che hanno operato in Caritas, in questo lungo periodo, che sono state protagoniste di questa staffetta della carità partita 50 anni fa. Molti di loro sono già in cielo, dove raccolgono la gioia e la beatitudine che hanno seminato”.

Il programma della giornata prevede una prima parte dedicata a ricordi e testimonianze (sala del capitolo in Seminario), alle ore 11,30 la messa nella cappella del Seminario, celebrata dal vescovo Stefano Manetti, e alle ore 12,30 un pranzo presso il Seminario vescovile (offerto dalla Caritas diocesana).