Diocesi: Savona, domani tavola rotonda su “Giovani ed esperienze di affettività”

Domenica 7 maggio dalle ore 16.30 alle 20 nella Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar si svolgerà la tavola rotonda “Giovani ed esperienze di affettività”, promossa dall’Équipe del Sinodo diocesano in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale giovanile della diocesi di Savona-Noli. “L’evento – informa una nota della diocesi – è destinato in particolare ai ragazzi dai 16 anni in su, agli educatori e ai genitori. Sarà un’occasione di ascolto, confronto e condivisione sul tema della relazione affettiva, accompagnati da esperti della formazione e counselor”.