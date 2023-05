Sovvenire: Perugia, presentazione oggi alla stampa del “Rendiconto 2021 dell’8xmille alle diocesi dell’Umbria”

Sarà presentato a Perugia, presso il Teatro parrocchiale dell’Oasi di Sant’Antonio (via Canali), stamattina, alle ore 11,15, nel corso del 6° convegno regionale del Sovvenire, il “Rendiconto 2021 dell’8xmille delle diocesi dell’Umbria. I progetti, le opere, i benefici per le comunità”, a cura della Conferenza episcopale umbra (Ceu).

La presentazione si terrà in conferenza stampa – in presenza – a cui interverranno il vescovo delegato per il Sovvenire e vice presidente della Ceu, mons. Ivan Maffeis, il responsabile nazionale del Sovvenire della Cei, Massimo Monzio Compagnoni, e il coordinatore del Sovvenire per l’Umbria, il diacono Giovanni Lolli.

Il 6° convegno vedrà la partecipazione degli incaricati diocesani e dei referenti parrocchiali delle otto diocesi umbre. Per quanti parteciperanno sarà un’occasione di “riflessione sui valori del Sovvenire” anche alla luce del difficile periodo della pandemia da Covid-19. Periodo che ha visto la Chiesa, attraverso i suoi organismi pastorali e socio-caritativi, impegnata a non fare mancare il sostegno a realtà comunitarie, a singoli e a famiglie in difficoltà.