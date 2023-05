Brasile: Cnbb, itinerario per le coppie in situazione di nuova unione, in linea con il capitolo ottavo di Amoris Laetitia

(Foto: Cnbb)

La Commissione episcopale per la vita e la famiglia della Conferenza nazionale dei vescovi brasiliani (Cnbb) ha lanciato questa settimana il materiale “Bom Pastor: Itinerário para Encontro de Casais em Nova União” (“Buon Pastore: itinerario per l’incontro di coppie risposate in una nuova unione”). La pubblicazione vuole essere un riferimento per le azioni pastorali volte ad accogliere le coppie che vivono in questa situazione e che cercano la fedeltà a Cristo.

L’itinerario è basato sul lavoro del settore Casi speciali della Pastorale familiare, in linea con il capitolo ottavo dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco. L’obiettivo principale “è riflettere sulla situazione in cui si trovano le coppie in una nuova unione, accoglierle, discernerle e integrarle nella vita della Chiesa”.

L’itinerario è offerto in formato fisico e con materiale di supporto in formato digitale. Acquistando il libro, coloro che saranno accompagnati avranno accesso ai contenuti complementari messi a disposizione dalla Commissione Vita e Famiglia, con video e testi aggiuntivi. Il materiale è suddiviso in cinque parti: obiettivi dell’itinerario; metodo e linee guida generali per l’incontro; calendario suggerito; sintesi delle attività, dei colloqui, delle dinamiche e dei circoli; équipe che promuoveranno gli incontri.

Crispim Guimarães, consigliere della Commissione Vita e Famiglia della Cnbb, sottolinea l’importanza dell’accoglienza e del discernimento: “In questo processo di assimilazione di Amoris Laetitia, ci siamo resi conto che nessuna fase della vita familiare può rimanere senza interventi, senza qualcosa da approfondire. La Chiesa vuole avvicinarsi alle persone per mostrare loro che Gesù è misericordioso”.