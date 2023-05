Diocesi: Savona, per il mese mariano un “Poliedro” di preghiere con il Rosario vocazionale

Dopo la sessantesima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, celebrata domenica 30 aprile e la cui animazione è stata proposta a livello parrocchiale, nella diocesi di Savona-Noli la preghiera prosegue in diversi luoghi della diocesi con la recita del rosario secondo le intenzioni del Centro diocesano vocazioni. Per la vicaria di Savona il rosario vocazionale si svolgerà il sabato dalle ore 16,30 al santuario Nostra Signora di Misericordia sui temi “La vita come vocazione” (oggi 6 maggio), “La vocazione sacerdotale, religiosa e di speciale consacrazione” (13 maggio) e “La vocazione alla famiglia” (20 maggio).

Per quella del Ponente gli incontri saranno sempre il 6, 13 e 20 maggio alle 17,15 nell’abbazia benedettina Santa Maria di Finalpia, giovedì 11 maggio alle 20,30 nel santuario Santa Maria Ausiliatrice a Feglino, nei giorni 8, 15 e 22 maggio alle 20:45 nella parrocchia Santissima Annunziata di Spotorno con un rosario itinerante. Per il Levante il rosario vocazionale dopo il 4 maggio, avrà luogo 11 e 25 maggio alle 17,30 nella parrocchia San Bernardo a Stella e alle 20,45 nell’oratorio salesiano “Don Bosco” a Varazze.

“Un meraviglioso poliedro di momenti di preghiera da vivere in comunione sinodale in tutta la diocesi di Savona-Noli”, commenta la responsabile suor Francesca Buffa.