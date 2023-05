Diocesi: Grosseto, domani mons. Roncari ordina due diaconi nella festa della Madonna delle Grazie

Domani, domenica 7 maggio, la diocesi di Grosseto celebra la festa annuale della Madonna delle Grazie, patrona – con san Lorenzo – della città e della Chiesa di Grosseto. Nell’occasione, la Chiesa diocesana di Grosseto avrà la gioia di ricevere due nuovi diaconi. Sono i seminaristi Claudio Bianchi e Simone Castellucci. L’ultima ordinazione diaconale, in diocesi, risale al 2020, così come l’ultima ordinazione presbiterale.

La messa solenne, presieduta dal vescovo Giovanni Roncari, sarà in cattedrale alle ore 18 e sarà una celebrazione di tutta la Chiesa diocesana. Per questo il vescovo ha disposto la sospensione delle messe pomeridiane in tutte le parrocchie, perché vi sia la massima partecipazione di clero e di popolo nella cattedrale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Tv9.

Oggi, sabato 6 maggio, nella messa prefestiva delle ore 18, si concluderà la novena di preparazione, col gesto dell’offerta dell’olio per alimentare la lampada votiva che arde dinanzi alla pala della Madonna delle Grazie. Quest’anno ad offrire l’olio è la parrocchia di Marrucheti (diretta su Tv9). La sera alle 21, nella cappella del Seminario (via Ferrucci 11) veglia di preghiera per accompagnare i due all’ordinazione diaconale, che si inserisce nel solco della 60ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.

La festa – organizzata dalla Congregazione Madonna delle Grazie e dal Capitolo della cattedrale – viene celebrata la prima domenica di maggio, preceduta da una novena nella quale si alternano le parrocchie cittadine e dal gesto dell’offerta dell’olio per la lampada votiva, effettuata da ognuna delle 50 parrocchie secondo uno specifico calendario. Ogni lustro si tengono le solenni Feste quinquennali.