Diocesi: Assisi e Foligno, oggi doppio appuntamento su tema “Maria, la madre di Gesù: modello di fede e ponte di dialogo tra cristianesimo e islam”

Gli Uffici per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno promuovono oggi, sabato 6 maggio, la conferenza dal tema “Maria, la madre di Gesù: modello di fede e ponte di dialogo tra cristianesimo e islam”.

L’evento, che nasce dopo la formazione sul tema mariano a cui i responsabili dell’Ufficio di Foligno hanno partecipato durante la pandemia, si svolgerà in due tempi: la mattina, alle ore 10,30, presso il teatro San Carlo di Foligno, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città incontreranno Layla Mustapha Ammar, islamologa libanese e membro della Commissione internazionale mariana musulmano cristiana, e Giuseppina Bruscolotti, docente stabile di Sacra Scrittura presso l’Istituto di scienze religiose di Assisi e collaboratrice per il dialogo interreligioso.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 16, le due relatrici interverranno ad Assisi presso la Sala della Spogliazione. La conferenza, a ingresso libero, costituisce un’occasione preziosa per approfondire e riflettere sul valore storico, sociale e culturale dell’identità femminile quale chiave per il dialogo tra due religioni, quella cristiana e quella islamica, prendendo a modello la donna per eccellenza, Maria madre di Gesù.