Mese di maggio: basilica di San Pietro, al via una serie di celebrazioni e appuntamenti di preghiera in onore della Beata Vergine Maria

foto SIR/Marco Calvarese

Per tutto il mese di maggio, tempo che la Chiesa dedica in special modo alla devozione mariana, la basilica di San Pietro in Vaticano organizza anche quest’anno una serie di celebrazioni e appuntamenti di preghiera in onore della Beata Vergine Maria. A partire da oggi, sabato 6 maggio, e per ogni sabato del mese, si terrà alle ore 21 in piazza San Pietro la recita del Santo Rosario con la processione aux flambeaux. Il primo appuntamento, stasera, sarà presieduto da mons. Vittorio Francesco Viola, segretario del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Il sabato successivo, il 13 maggio, la preghiera sarà presieduta dal card. Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; il 20 maggio dal card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi. La celebrazione conclusiva, la sera del 27 maggio, sarà presieduta da mons. Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede. Sempre nelle giornate di sabato, alle ore 16 per tutto il mese, sarà possibile partecipare in basilica agli Itinerari mariani, percorsi di preghiera a cura della parrocchia di San Pietro presso le icone della basilica di San Pietro raffiguranti la Vergine Maria. Sul sagrato della basilica avrà inoltre luogo, come di consueto, l’Adorazione eucaristica ogni primo martedì del mese. L’appuntamento di maggio è per martedì 9, alle ore 20. Il Rosario con la processione aux flambeaux e l’Adorazione eucaristica saranno trasmessi in diretta televisiva dal Centro Televisivo Vaticano, Vatican Media e Telepace.