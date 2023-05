Covid-19: Von der Leyen, “la forza dell’Ue risiede nella sua unità, anche di fronte a gravi crisi sanitarie. Continuare a vigilare”

“Finalmente, dopo più di 3 anni, il Covid-19 non è più un’emergenza sanitaria globale. Questa è una buona notizia”. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rilasciato una dichiarazione accogliendo l’annuncio dell’Oms secondo cui il Covid non costituisce più un’emergenza sanitaria globale. “Questa pandemia ha avuto un pesante tributo sulle persone, sulla nostra società e sulla nostra economia. Ma l’abbiamo superata con successo grazie a un’azione determinata a livello globale, dell’Ue e degli Stati membri e alla resilienza e alla solidarietà dei nostri cittadini. Ci ha insegnato che la forza dell’Ue risiede nella sua unità, anche di fronte a gravi crisi sanitarie. La solidarietà europea, nella condivisione delle forniture mediche, nel curare i pazienti o nell’aiutare i cittadini a rimpatriare, e nella ricostruzione delle nostre economie, ci ha aiutato a proteggere insieme i nostri cittadini e a superare le fasi più difficili della pandemia”. Von de Leyen ha aggiunto: “Questa pandemia ha cambiato il volto dell’Ue, che è diventata una vera e propria Unione europea della salute. Ora siamo molto più preparati ad affrontare le future crisi sanitarie, con nuovi strumenti per reagire rapidamente alle crisi sanitarie emergenti”. Tuttavia, “la vigilanza rimane cruciale. Sebbene la pandemia sia passata, è chiaro che Covid-19 rimane una minaccia per la salute globale e che farà ancora parte della nostra vita per il prossimo futuro. Dobbiamo quindi continuare il nostro monitoraggio e sorveglianza, garantire la vaccinazione dei vulnerabili, in modo da essere sempre preparati per le future crisi sanitarie”.