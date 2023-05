Diocesi: Mantova, stasera la veglia di preghiera per le vocazioni rivolta a tutti i giovani

“Facciaiɔɔaᖷ” è il titolo della veglia di preghiera per le vocazioni che la diocesi di Mantova promuove stasera alle 20.45 nella parrocchia di Gradaro a Mantova. “Ti aspettiamo alla veglia diocesana per tutti i giovani! Sarà una sosta ad inizio estate per mettere nelle mani del Signore il nostro futuro e quello delle nostre comunità”, si legge nell’invito al momento di preghiera, sul sito diocesano.

Con la presenza del vescovo Marco Busca, tutti i giovani (in particolare anche quelli che si sono iscritti alla Gmg a Lisbona e quelli che partiranno per la missione quest’estate) “riceveranno il mandato per vivere con coraggio il proprio percorso di vita”.