Diocesi: Ventimiglia-San Remo, domani l’inaugurazione dell’organo Ammirati in cassa Grinda a Montalto, alla presenza del vescovo

“Don Angelo Moioli, a nome della sua parrocchia di San Giovanni Battista e San Giorgio in Montalto, invita la comunità diocesana all’inaugurazione dell’organo Ammirati in cassa Grinda di cui annuncia l’avvenuto restauro. La manifestazione avrà luogo domenica 7 maggio, a partire dalle ore 15, nella Sala Confraria del Comune di Montalto-Carpasio in Montalto per concludersi con il concerto inaugurale a cura del maestro Andrea Verrando, organista titolare della cattedrale Nostra Signora Assunta di Ventimiglia, che avrà luogo in chiesa parrocchiale”. A renderlo noto è l’Ufficio per i beni culturali della diocesi di Ventimiglia-San Remo.

Saranno presenti il vescovo Antonio Suetta, Francesca De Cupis, funzionario di zona della Soprintendenza Archeologia, Belle e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, il sindaco di Montalto-Carpasio, Mariano Bianchi. Ad introdurre le relazioni dei singoli operatori sarà don Sueli Fornoni, responsabile diocesano per la Musica sacra.

L’intervento, durato circa due anni, è stato condotto dal restauratore Graziano Interbartolo, specializzato in organaria, con laboratorio a Stella Gameragna (Savona) che ha curato le delicate fasi di studio, catalogazione, conservazione e ricostruzione delle parti mancanti dello strumento, e dal restauratore Andrea Semeria di Imperia, per quanto attiene la cassa lignea.

L’incontro di domenica sarà occasione per “abbracciare” con gratitudine mons. Luigi Antonio Rubino, già parroco in Montalto, che da anni attendeva e caldeggiava la realizzazione dell’intervento e che, ancora, si è fatto promotore della ricerca di uno sponsor per l’ultimo tassello mancante: il restauro delle portelle dipinte che “racchiudono” la facciata dello strumento, che si spera di poter avviare quanto prima.