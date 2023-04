Ue: Erasmus plus, al via progetto contro l’antisemitismo in Europa. Iniziative per insegnanti ed educatori

Al via un nuovo progetto biennale, finanziato da Erasmus plus, per affrontare l’antisemitismo in Europa attraverso l’istruzione. L’obiettivo è sostenere gli insegnanti e gli educatori nel “contrastare le teorie cospirative e l’antisemitismo in classe”. Lo annuncia la Commissione europea in una nota. Il progetto sarà attuato dall’Unesco in collaborazione con l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’Osce (Odihr). Si lavorerà ad “attività su misura con le autorità degli Stati Ue sulla dimensione educativa dei loro Piani nazionali di lotta all’antisemitismo”. Il progetto prevede una serie di eventi nazionali di formazione in presenza per formatori di insegnanti, responsabili politici e organizzazioni della società civile, e webinar tematici online per formatori di insegnanti ed educatori di tutti gli Stati membri. Inoltre, il progetto contribuirà a valutare i curricula nazionali e la qualità dei libri di testo scolastici sull’antisemitismo in Europa. Si esaminerà anche l’attuale preparazione degli insegnanti prima di inviare raccomandazioni per i responsabili politici a livello nazionale e regionale. Questo progetto sostiene la dimensione educativa della Strategia Ue per la lotta all’antisemitismo e la promozione della vita ebraica.