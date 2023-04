Ucraina: Carovana della pace #StopTheWarNow. Partita questa mattina una delegazione per Kherson

(Foto Sir)

Una delegazione della carovana della pace #StopTheWarNow è partita da Mykolaiv con un pulmino carico di aiuti per la città di Kherson per fare una distribuzione. “La strada sembra abbastanza libera ma la situazione non è tranquilla”, racconta Gianpiero Cofano, coordinatore della rete #StopTheWarNow. “Ieri hanno bombardato e sparato molto. Questa piccola delegazione fa parte della quinta carovana #StopTheWarNow partita il giorno 30 marzo per portare aiuti vicinanza al popolo ucraino”.

Nella delegazione ci sono i volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII e Alberto Capannini dell’Operazione Colomba. Ieri il Papa all’Angelus ha ricordato l’iniziativa. “Insieme con generi di prima necessità – ha detto – portano la vicinanza del popolo italiano al martoriato popolo ucraino, e oggi offrono rami di ulivo, simbolo della pace di Cristo. Ci uniamo a questo gesto con la preghiera, che sarà più intensa nei giorni della Settimana Santa”. E collegandosi con la carovana ieri a Mykolaiv il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ha detto: “In quello che voi fate lì c’è tutta la Conferenza episcopale e non soltanto sono e siamo contenti della vostra presenza e di quello che avete portato ma spero sia l’inizio di qualcosa. La guerra è una maledizione ed è il frutto del male. Non sappiamo né quanto durerà né quando ci sarà la Pasqua della Pace ma in ogni caso ci sarà sempre tanto bisogno di solidarietà”. “Aiutate la Chiesa italiana ad essere madre in quella sofferenza che fa piangere. La speranza – ha affermato il cardinale – è che le armi siano trasformate in falci e non avvenga più il contrario come purtroppo abbiamo visto in questa guerra”.