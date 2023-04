Domenica delle Palme: mons. Muser (Bolzano), “la nostra processione è una professione di pace”

(Foto: diocesi di Bolzano-Bressanone)

“In Ucraina, oggi come un anno fa, dominano l’aggressione e le bombe. La processione delle Palme di oggi è quindi consapevolmente anche una professione di pace”. Lo ha affermato ieri, in occasione della Domenica delle Palme, il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser.

Il presule ha presieduto la celebrazione a Bressanone, dove la tradizionale processione è iniziata nella piazza antistante il duomo cittadino: qui il vescovo ha benedetto i rami di ulivo portati poi a casa dai fedeli quale simbolo di pace. Prima della benedizione, mons. Muser si è soffermato sul significato dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme: “Gesù arriva sul dorso di un asino. L’asino è un simbolo di pace. In questo modo Gesù vuole convincerci che c’è un’alternativa: è rappresentata dalla non violenza, da bontà e verità, da fedeltà e devozione e dalla certezza che Dio stesso è tutto questo”. “Gesù – ha sottolineato – è per la pace”.