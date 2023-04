Scuola: Emergency, al via XIII edizione del Premio Teresa Sarti. Opere creative sul significato della “scelta”

Disegni e illustrazioni, testi, ma anche audio o video su storie di vita reale o di fantasia, che raccontino cosa vuol dire “scegliere”. È quanto viene richiesto ai bambini e agli adolescenti per la tredicesima edizione del Premio Teresa Sarti Strada di Emergency dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado di tutta Italia, che potranno esprimere la loro creatività in tanti modi diversi, collaborando con i loro compagni di classe e gli insegnanti, per spiegare il significato di una scelta. Il bando dedicato a Teresa Sarti, co-fondatrice di Emergency insieme a Gino Strada e prima presidente della Ong fino al 2009, offre agli studenti di tutto il Paese la possibilità di partecipare con un elaborato grafico, scritto o audio-video. Per i 9 elaborati selezionati dalla giuria, 3 per ogni categoria, gli istituti scolastici riceveranno un premio per acquistare materiale didattico. La giuria potrebbe inoltre assegnare un premio speciale a uno dei lavori che si contraddistingua per espressività, tecnica e immediatezza. Per tutti la cerimonia di premiazione si terrà con un evento a fine maggio. Da tredici anni il Premio Teresa Sarti Strada, promosso da Emergency insieme alla Fondazione Prosolidar Onlus, intende stimolare l’interesse di bambini e ragazzi sulle tematiche sociali più attuali e urgenti, consentendo di approfondire i temi della pace, dell’uguaglianza, della giustizia sociale e della solidarietà. L’edizione del 2022 ha visto la partecipazione di 72 scuole primarie e 66 scuole secondarie di I grado, per un totale di 470 elaborati. La possibilità di scelta concretizza il concetto astratto di libertà, come diceva il filosofo Jean-Paul Sartre “non può esserci libertà senza scelta”. Due citazioni presenti nel bando, una della scrittrice Joanne Rowling e una dello scrittore Deepak Chopra, saranno il punto di partenza da cui prendere spunto per sviluppare le proprie riflessioni personali. I lavori dovranno essere inviati entro le ore 14.00 del 28 aprile 2023 all’indirizzo email premioteresa@emergency.it. Le scuole selezionate riceveranno un buono da 800 euro da poter spendere nell’acquisto di materiale didattico. La lista dei vincitori sarà pubblicata il 12 maggio 2023 su www.emergency.it.