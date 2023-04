Settimana Santa: diocesi Savona, in programma in città tre concerti

Lunedì 3 aprile, alle 20, nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli, il Quartetto Corde Vibranti offrirà il concerto “Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce”, promosso dall’Opera Giocosa assieme alla diocesi di Savona-Noli. Rita Maglia e Valerio Giannarelli ai violini, Maddalena Vitali alla viola e Maria Laura Zingarelli al violoncello eseguiranno brani di musica sacra di Franz Joseph Haydn. Durante la serata il vescovo Calogero Marino terrà una meditazione sul tema. Nel 1787 il compositore austriaco realizzò una versione per quartetto d’archi e successivamente, ascoltando a Passau, in Baviera, un arrangiamento corale, decise di provvedere personalmente ad una versione vocale di tale brano, che fu eseguito nel 1796 a Vienna.

Martedì Santo 4 aprile, alle 17, nella chiesa San Pietro Apostolo, in via Untoria, nel centro storico, si terrà il “Vespro Solenne” in collaborazione con l’Istituto di Cultura ItaloTedesco e l’associazione culturale Pro Musica Antiqua. Il soprano Maria Catharina Smits, il flautista Gaetano Conte, il fagottista Filippo Piceda e l’organista Federica Scarlino eseguiranno brani di Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Ludwig van Beethoven e Felix Mendelssohn.

In preparazione alla Processione del Venerdì Santo ancora il 4 aprile, alle 21, nella chiesa San Francesco da Paola, in piazza Bologna, si terrà la prova generale dei “Mottetti”, i brani che si ascolteranno durante il corteo sacro. Risuoneranno le note di “Jesu”, “Saevo” e “Crucem tuam”, composti nell’Ottocento appositamente per la manifestazione ed eseguiti solo in tale occasione.