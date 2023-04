Montenegro: ballottaggio presidenziali, vince il giovane Milatovic. Obiettivo: adesione all’Ue. Fine dell’era Djukanovic

Il nuovo presidente del Montenegro è Jakov Milatovic, riformista, del movimento Europe now che con circa il 60% dei consensi ha sconfitto lo storico presidente uscente Milo Djukanovic con il 40% dei voti. Ieri nel Paese balcanico si è svolto il ballottaggio delle presidenziali dopo che al primo turno del 19 marzo non era emerso alcun vincitore. La vittoria del giovane Milatovic, ex ministro dell’economia, segna la fine di un’era in Montenegro perché il suo rivale Djukanovic ha governato per oltre tre decenni. “Per un Paese moderno, con standard di vita migliorato e legami più stretti con l’Unione europea”, ha promesso il neo eletto presidente della Repubblica. “Questa notte l’abbiamo aspettata per più di 30 anni – ha detto Milatovic ieri sera –. Auguro una vittoria felice”. Poi ha assicurato che “nei prossimi cinque anni porteremo il Montenegro nell’Ue”. Lo sconfitto Djukanovic ha ammesso la sconfitta: “Il Montenegro ha fatto la sua scelta, io la rispetto e mi congratulo con Jakov MIlatovic”. L’affluenza è stata alta, di circa il 70%. Il nuovo presidente prenderà possesso della carica il 21 maggio.