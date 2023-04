Papa Francesco: all’Inps, “voi qui in Italia avete queste ricchezze: gli oratori nelle parrocchie, il volontariato italiano e istituzioni come la vostra”

“Voi qui in Italia avete queste ricchezze che sono proprio vostre: gli oratori nelle parrocchie, una cosa vostra e che fa tanto bene; il volontariato italiano, che è grandioso, è dappertutto; terzo, istituzioni come la vostra, che si organizzano e non durano due o tre anni, ma hanno questa capacità di portare avanti”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, ricevendo in udienza i dirigenti e i dipendenti dell’Inps, in occasione dei 125 dalla nascita. “Non tutti i Paesi del mondo possono raccontare un’esperienza così preziosa al servizio dei lavoratori”, l’omaggio di Francesco alla “storia importante” dell’Inps. “Il tema della previdenza è sempre più attuale”, la tesi del Papa: “Da una parte, infatti, la società sembra aver smarrito l’orizzonte futuro: si è appiattita sul presente e interessa poco quello che potrà capitare alle future generazioni. ‘Io faccio la mia, gli altri si arrangiano’, non va”.