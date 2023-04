Diocesi: Imola, stasera all’ospedale la Via Matris presieduta dal vescovo Mosciatti e animata da medici, infermieri e volontari

Dopo la tradizionale visita per le benedizioni pasquali del 22 marzo, il vescovo di Imola, mons. Giovanni Mosciatti, tornerà stasera all’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola per la celebrazione della Via Matris.

Un percorso con diverse tappe corrispondenti ai sette dolori di Maria, per meditare sulla Passione di Gesù. Alle 20.30 inizierà la celebrazione, prima nella cappella dell’ospedale e poi all’esterno lungo le diverse tappe. A presiederla il vescovo Mosciatti, mentre le riflessioni lungo le diverse fermate saranno affidate a padre Francesco Botterio, rettore del santuario della Beata Vergine del Piratello.

La funzione sarà animata da medici, infermieri e volontari; tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Coinvolta nell’iniziativa, organizzata dalla Consulta pastorale della salute della diocesi, anche la Corale Perosi che eseguirà brani di musica sacra.

L’Unitalsi organizza inoltre il servizio di trasporto che partirà dalla cattedrale di San Cassiano alle 20.

Inoltre, nella mattinata di oggi, mons. Mosciatti ha visitato la Casa della Carità di Lugo, l’Hospice Benedetta Corelli Grappadelli di Lugo e il Maria Cecilia Hospital di Cotignola per le benedizioni pasquali.